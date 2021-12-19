تحذير من تفشي "أوميكرون" خلال 17 يوماً في دولة مجاورة للعراق

ونقلت وكالة "إسنا" عن طبرسي قوله، على هامش اجتماع للجنة، إن السلالة الجديدة بإمكانها أن تجتاح البلاد خلال 17 يوماً في حال دخولها الأراضي الإيرانية . كما نصح الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة حقن اللقاح المعزز بالإضافة إلى مراعاة البروتوكولات الصحية السابقة لمواجهة هذه السلالة الجديدة.وتابع المسؤول أن إيران ليست ببعيدة عن سائر دول العالم التي تشهد حاليا انتشار السلالة الجديدة بوتيرة متزايدة يوما بعد يوم، "لأنه في نهاية الأمر لا يمكن إغلاق الحدود، ولدينا عدد كبير من المسافرين يدخلون بلادنا قادمين من دول مختلفة كل يوم".وأشار طبرسي إلى أنه في حالة دخولها إيران ستصبح سلالة "أوميكرون" هي المهيمنة خلال 17 يوما.وطلب المسؤول من المواطنين الامتناع عن التواجد في أماكن مغلقة، والحرص على ارتداء الكمامات الواقية. كما أنه نصحهم بعدم السفر إلى دول أوروبية.