تحذير جديد من الصحة العالمية يخص اجتياح "أوميكرون"

وقال هانس كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي بفيينا: "نستطيع أن نرى عاصفة أخرى قادمة ... في غضون أسابيع، سيهيمن أوميكرون على المزيد من بلدان المنطقة، ما يدفع الأنظمة الصحية التي تعاني من الضغوط بالفعل، إلى حافة الهاوية"، معلنا أنه "تم اكتشاف أوميكرون فيما لا يقل عن 38 عضوا من أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الأوروبية والبالغ عددهم 53".وأكد أنه "أصبح المتحور السائد في المملكة المتحدة والدنمارك والبرتغال"، وأنه "في الأسبوع الماضي توفي 27 ألف شخص بفيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 2.6 مليون إصابة إضافية".وأشار إلى أنه "على الرغم من أن هذه الحالات تشمل جميع المتحورات وليس فقط "أوميكرون"، إلا أن هذا العدد أعلى بنسبة 40 بالمائة عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي"، موضحا أن "المتحور ينتشر في الغالب في صفوف شباب المنطقة في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم".وقال كلوغه إنه يتعين على الحكومات الأوروبية تكثيف حملات التطعيم، وإدخال تدابير إضافية لإبطاء تفشي المتحور، وإعداد البنية التحتية لأنظمة الرعاية الصحية، لمواجهة الزيادة القادمة في الحالات.