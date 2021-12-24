دولة عربية تعلن تطعيم 91.6% من سكانها بجرعتي لقاح كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية، تطعيم 91.6% من سكانها بجرعتي لقاح كورونا.





وأوضحت أن نسبة 100% من سكان الإمارات تلقوا الجرعة الأولى، ونسبة 91.60% تلقوا جرعتين.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقا لخطة الدولة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت أمس الخميس عن 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746,557 حالة. وحسب صحيفة "البيان"، تم تقديم 22.402.346 جرعة لقاح، بمعدل توزيع 226.51 جرعة لكل 100 شخص.وأوضحت أن نسبة 100% من سكان الإمارات تلقوا الجرعة الأولى، ونسبة 91.60% تلقوا جرعتين.وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقا لخطة الدولة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت أمس الخميس عن 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746,557 حالة.

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,154 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 339 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739616 حالة.



