رقم جديد.. الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي وصلها "أوميكرون"

وذكر بيان لمنظمة الصحة العالمية أن المعطيات تشير إلى أن "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من سلالة "دلتا"، وقد يكون أقل حدة، وأضافت أنه لا يُعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" بأنه متحوّر مثير للقلق، وذلك استنادا إلى أدلة بأنه يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، بأن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا وصلت لـ 106 بلدان.