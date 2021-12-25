ايران تحظر دخول السياح من دول الجوار

وأوضح "روح الله لطيفي" في حديث نقلته وكالة "فارس" أنه "وبموجب قرار الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وتعميم وزارة الداخلية هذا القرار على المحافظات الحدودية والاجهزة التابعة لها، يتم حظر دخول المواطنين الاجانب لمدة 15 يوما بدءا من اليوم".وشدد على أن "دخول المسافرين الحاملين للتأشيرات السياحية، يمنع بتاتا باستثناء اصحاب الاقامة السارية في ايران والتأشيرات الطلابية الجامعية والحائزون على التأشيرات التجارية، والعمل والطبية والاستثمارية فضلا عن الحاصلين على اختام موافقة الدخول والخروج من قبل شرطة الهجرة والجوازات".وأكد المتحدث "سريان قرار المنع من اليوم والذي شمل أيضا عدة دول من أفريقيا وأوروبا بما فيها بريطانيا".