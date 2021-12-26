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"كورونا" ينغص أعياد الميلاد وتحذير من ارتفاع الإصابات عالمياً

كورونا اليوم

2021-12-26 | 15:44
"كورونا" ينغص أعياد الميلاد وتحذير من ارتفاع الإصابات عالمياً
618 مشاهدة

قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي إن متوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير بلغ نحو 150 ألفا ومن المرجح أن يرتفع بشكل كبير، فيما تشهد أوروبا ارتفاعا قياسيا لعدد المصابين بالفيروس.

وبحسب شبكة (سى إن إن) الإخبارية، تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بمتحور أميكرون في الولايات المتحدة ما تم رصده أثناء موجة تفشي متحور دلتا.

وقال أنتوني فاوتشي إن "هناك عددا كافيا من أجهزة التنفس الاصطناعي في المخزون الإستراتيجي الوطني إذا استدعت الضرورة اللجوء لها".

وفي مقابلة نقلتها "إيه بي سي" (ABC)، شدد فاوتشي على أن عدوى متحور أوميكرون غير عادية، وقد تفوق المتحور حتى على أكثر المتغيرات انتقالا بما في ذلك دلتا.

لكنه لفت إلى أن البيانات القادمة من دول أخرى تشير إلى أن متحور أميكرون أقل حدة "ولكن يجب أن نكون حذرين بشأن ذلك. ويجب ألا نفكر في التخلي عن ارتداء الكمامات على متن الطائرات".

وعول فاوتشي على أقراص علاج فيروس كورونا خصوصا تلك التي طوّرتها شركة فايزر قائلا إنها ستحدث فرقا كبيرا في نهج مواجهة الجائحة.

وأضاف "يجب أن نتأكد من أننا نتوفر على ما يكفي من هذه الحبوب للتمكن من استخدامها بشكل واسع في أسرع وقت ممكن".

وتجاوزت فرنسا خلال الساعات الماضية حاجز الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أثر متحور أوميكرون سلبا على احتفالات أعياد الميلاد وأحدث اضطرابا في حركة النقل الجوية.

وقد أعادت دول كثيرة فرض التدابير الاحترازية لمواجهة أوميكرون الذي يوصف بأنه الأكثر انتشارا من بين أنواع فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الأحد، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، في حصيلة قياسية يومية مدفوعة بالمتحور أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان، إنها سجلت 104 آلاف و611 إصابة بكوفيد-19، وهو رقم أعلى من الحصيلة القياسية التي سجلتها في 22 كانون الأول الجاري وبلغت 84 ألفا و272.

وبينما تدرس الحكومة الفرنسية إجراءات أكثر صرامة، شهدت إيطاليا أيضا أعلى حالات الإصابة لديها.

ويأتي هذا التصاعد اللافت في الإصابات بعد أيام من تدهور الوضع الصحي في المملكة المتحدة التي تخطت إصاباتها هي الأخرى عتبة الـ100 ألف لأول مرة منذ بداية كورونا.

وأخذت حصيلة الإصابات منحى جديدا بعد اكتشاف متحور أوميكرون شديد العدوى في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني.

وكشفت دراسة عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في غضون أيام من الشعب الهوائية إلى القلب والدماغ وكل عضو تقريبا في الجسم، حيث قد يستمر لبضعة أشهر.

وعالميا، بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 279 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات 5.39 ملايين وفاة، في حين تم إعطاء أكثر من نحو 9 مليارات جرعة لقاح.

وفي الصين التي انطلق منها فيروس كورونا لأول مرة نهاية 2019، سجلت السلطات أعلى حصيلة إصابات نحو عامين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين -اليوم الأحد- إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية رصد 206 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وهي أعلى حصيلة منذ 21 شهرا.

وأضافت اللجنة أن 158 من مجموع هذه الإصابات محلية، في حين أن البقية وافدة من الخارج.

وتابعت أنه تم تسجيل 155 إصابة جديدة في مدينة شيان (شمال غربي الصين) التي تخصع لليوم الرابع على التوالي لحجر صحي فرضته السلطات من أجل احتواء تفشي الفيروس، وكانت المدينة سجلت في اليوم السابق 75 إصابة بالمرض.

وكان السلطات طلبت الأربعاء الماضي من سكان مدينة شيان -البالغ عددهم 13 مليونا- البقاء في منازلهم، وأعلنت أنه يسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج للتسوق كل يومين.

وفي أفريقيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية غاربا شيهو إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه حاليا في العزل ويخضع للعلاج في منزله.

وبذلك يكون شيهو -وهو في أواخر الخمسينيات من العمر- أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري (79 عاما) يصاب بالفيروس.

وأفادت صحف محلية في نيجيريا بأن بعض مساعدي بخاري ومسؤولين كبارا أصيبوا بالفيروس، من بينهم وزير الإعلام لاي محمد.

وألغت شركات الطيران الأميركية ما يقرب من 1900 رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الموظفين المرتبط بارتفاع حاد في عدد الحالات.

وقد أجبر أوميكرون وعشرات الآلاف على تغيير خططهم في عطلة عيد الميلاد. وتوقعت شركة دلتا إير لاينز إلغاء أكثر من 300 من رحلاتها اليوم.

وعالميا، أظهرت بيانات الموقع إلغاء ما يقرب من 2150 رحلة اليوم وتأخر 5798 رحلة أخرى.
 
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