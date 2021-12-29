توضيح من الصحة بشأن امكانية عودة الحظر عند دخول "أوميكرون"

استبعدت وزارة الصحة العودة الى إجراءات حظر التجوال أو التعليم الالكتروني عند دخول المتحور الجديد أوميكرون، بينما أكدت استطاعتها الكشف عن أية موجة أو سلالة وبائية جديدة بعد تطوير مختبراتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر للصحيفة الرسمية إن "الوزارة لا توجد لديها نية لإعادة العمل بالحظر الجزئي أو الكلي أو التعليم الالكتروني والاغلاق حاليا، في حال ظهور موجة جديدة للوباء أو المتحور الجديد أوميكرون، إذ إن هذه الاجراءات سابقة لأوانها".

وأضاف أن "الوزارة تركز حاليا على تعزيز أعداد الملقحين، وفي حال ظهور أية مستجدات ستعمل على رفع توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة، لاتخاذ القرار المناسب بحسب الظرف الوبائي للبلد".

وأشار البدر الى "افتتاح منافذ تلقيحية جديدة خلال اليومين الماضيين، أضيفت الى المنافذ التلقيحية الأخرى، فضلا عن مشاركة فرق جوالة وثابتة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمولات بالتطعيم".

ولفت الى "وجود إمكانية لدى الوزارة لكشف الموجات الجديدة من خلال تطوير المختبرات لتشخيص نوع المتحور الجديد من دون الحاجة للعودة الى المختبرات المرجعية".