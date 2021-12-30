لقاح جديد يدخل معركة جائحة كورونا

وبهذا الشأن، صرح نائب وزير الصحة التركي الدكتور شعيب برنجي أن اللقاح الجديد (توركوفاك) هو إنتاج تركي خالص بنسبة 100%.وأوضح برنجي بحسب "الجزيرة"، أن اللقاح واعد فهو بتقنية حديثة مضادة لكورونا ويعطي فاعلية كبيرة مقارنة باللقاحات الموجودة في الأسواق حاليًا، كما أكد عدم ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين حتى الآن.وأعلن برنجي عن انتهاء مراحل تجارب اللقاح وبدء الإنتاج لتنفيذ خطة التوزيع محليًا ودوليًا لبقية دول العالم.من جانبها، صرحت وزارة الصحة التركية توافر لقاح (توركوفاك) المحلي للتطعيم بدءاً من اليوم الخميس، وذلك بعد حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الأسبوع الماضي.