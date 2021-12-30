كورونا يعصف بأوروبا.. الوفيات تتخطى المليون حالة

وأظهرت بيانات "رويترز" أن سكان شرق أوروبا يمثلون 39 في المئة من سكان المنطقة التي سجلت أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في أوروبا.وبلغ مجمل الوفيات في شرق أوروبا مليونا و45 ألفا و454 حالة يوم الخميس، مقارنة مع مليون و873 ألفا و253 حالة في كل أوروبا.وتضم المنطقة بيلاروس وبلغاريا وجمهورية التشيك وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.وحالات الإصابة بـ"أوميكرون" التي رصدت في شرق أوروبا قليلة نسبيا على عكس غرب أوروبا حيث حطمت الإصابات اليومية الأرقام القياسية.