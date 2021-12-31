روسيا تتجه لتسجيل لقاح جديد ضد كورونا

وأضافت سكفورتسوفا: "نخطط لتقديم تقرير حول ذلك قبل نهاية هذا العام".وأشارت سكفورتسوفا إلى أن اللقاح الجديد خضع لفترة مراقبة استمرت مدة 6 أشهر بعد حقن المتطوعين به في أغسطس - سبتمبر. وستستمر هذه الفترة حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد.ونوهت سكفورتسوفا بأنه تم على أساس معهد للقاحات والأمصال في بطرسبورغ، تشكيل مؤسسة لإنتاج هذا اللقاح وهو يتوافق بشكل كامل مع كافة معايير GMP –الممارسات الإنتاجية الجيدة، والمؤسسة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 30 مليون جرعة كل عام، وربما أكثر من ذلك.