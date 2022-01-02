دولة عربية تكشف نسبة إصابة غير الملقحين بـ"الجائحة"

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاما ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفيات"، مشيرا إلى أنه "وفقا للدراسات العلمية العالمية، فإن هذه الفئة تكون معرضة بمعدل 3 مرات أكثر للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل، بالإضافة إلى أنهم أكثر عرضة بـ12 مرة لدخول المستشفيات في حال الإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل".وأشار عبد الغفار إلى أن "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عاما ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم أكثر عرضه بمقدار 4 للإصابة بالفيروس مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل، بالإضافة إلى احتمالية دخولهم للمستشفيات بواقع 18 مرة مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل، أما الأشخاص في سن الـ65، فأكثر فيكونوا أكثر عرضة بمعدل 7 مرات أكثر للإصابة بالمقارنة بالمطعمين بشكل كامل وأكثر عرضة لدخول المستشفيات 13 مرة بالمقارنة بمن تلقى اللقاح كاملا".