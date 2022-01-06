رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في دولة أوروبية

سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، رقماً قياسياً جديداً بإصابات فايروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا عن تسجيل 219441 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجلت إيطاليا، امس الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.