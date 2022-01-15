بالأرقام.. إحصائية حديثة لإصابات كورونا حول العالم

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و529 ألفا و834 وفاة.وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والذي بلغ أكثر من 64 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 36.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.9 مليون حالة.ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ849 ألفا و259 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ621 ألفا و63 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 485 ألفا و752 وفاة.