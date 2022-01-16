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الصحة: لدينا وفرة باللقاحات والمطعمون تجاوزوا 14 مليوناً

كورونا اليوم

2022-01-16 | 01:30
الصحة: لدينا وفرة باللقاحات والمطعمون تجاوزوا 14 مليوناً
713 مشاهدة

أكدتْ وزارة الصحة امتلاكها وفرة كبيرة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في وقت، كشفت فيه صحة السليمانية عن 10 حالات مشتبه إصابتها بأوميكرون.

وقال مدير التحصين في وزارة الصحة الاتحادية فراس الموسوي للصحيفة الرسمية إن "عدد الملقحين حالياً تجاوز 14 مليوناً، منهم أكثر من 8 ملايين و668 ألف ملقح بجرعة واحدة، و5 ملايين و800 ألف ملقح بجرعتين".
 
وأشار إلى "وجود وفرة كبيرة من اللقاحات في المخازن، حيث تعاقد العراق على أكثر من 40 مليون جرعة، وصلت منها 20 مليون جرعة حتى الآن".
 
وأضاف الموسوي أن "أعداد الملقحين من أعمار 12 عاماً (طلبة المدارس) وصلت إلى 400 ألف طالب كجرعة أولى، و130 ألفأً كجرعة ثانية".
 
ولفت إلى أن "الوزارة سخرت جميع إمكانياتها لتوفير اللقاحات المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية لصد الموجات الوبائية، لذا ينبغي على المواطنين استثمار ذلك وأخذ التطعيم لتخفيف الآثار السلبية للمتحورات". وبين الموسوي، أن "العراق يمتلك آليات ومتابعة وتقييماً للفحوصات من خلال توفير أحدث الأجهزة المختبرية لتشخيص نوع المتحورات".
 
من جهته، قال مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي إن "المحافظة بدأت تسجل زيادة في الإصابات هي الأعلى بين محافظات الإقليم، إذ تجاوزت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي".
 
وأكد، أن "المحافظة لم تسجل حتى الآن أية إصابة بمتحور أوميكرون، إلا أنها تشتبه بعشرة حالات تم إرسال فحوصاتها إلى المختبر المركزي في بغداد للتأكد منها".
 
وذكر هورامي، أن "عدد الملحقين في المحافظة في تصاعد، حيث بلغ لغاية يوم أمس 326 ألفاً و425 مواطناً، وهناك طموح لزيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة لنتمكن من مواجهة أي متحور من فيروس كورونا ونقلل عدد الوفيات".

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