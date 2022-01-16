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كورونا حول العالم.. بيانات ترصد آخر مستجدات الفايروس

كورونا اليوم

2022-01-16 | 11:11
كورونا حول العالم.. بيانات ترصد آخر مستجدات الفايروس
828 مشاهدة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 326 مليونا و836 ألفا و658 مصابا، حتى اليوم الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و553 ألفا و780 حالة، فيما تعافى 266 مليونا و449 ألفا و527 حالة.

وترصد بيانات أحدث مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم..

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، انخفاضا من 165 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 104 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى السبت 104864 إصابة مؤكدة. ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و965977 بعد تسجيل 52504 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 115619 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة الهندية، الأحد، إن البلاد سجلت 271202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.12 مليون.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 314 وفاة جديدة بكوفيد-19 مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486066.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 بلغ 47113 حالة، السبت، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و349182.

وكان الرقم القياسي السابق قد تم تسجيله يوم الجمعة وبلغ 44293 إصابة جديدة.

وأشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 227 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301334.
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