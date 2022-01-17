Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ليفربول يرفض مطالب صلاح
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اصابات كورونا ترتفع بنسبة 25% عالميا

كورونا اليوم

2022-01-17 | 00:39
اصابات كورونا ترتفع بنسبة 25% عالميا
614 مشاهدة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد بنسبة 25%، حيث ارتفعت كل من الهند والبرازيل، الدولتان اللتان سجلت فيهما أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة، حوالي 2.5 مرة في أسبوع واحد، بعد تراجع الأرقام نسبيا في الشهور القليلة الماضية.

ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا في 24 تشرين الثاني، قد تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.

ففي أسبوع واحد، ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة، وتحديدا 19,957,485 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 328 مليون إصابة، وفقا لمركز تتبع كورونا "وورلد ميترز إنفو".

وسجلت الحالات يوم الخميس الماضي رقما قياسيا يوميا بلغ 3,333,946 وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بنسبة 10%، أي 48764 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية العالمية للوفيات بهذه الجائحة إلى 5,556,887 وفاة.

وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت حالات الإصابة في الهند بنسبة 150%، حيث قفزت 271202 يوم الأحد الماضي ليترفع إجمالي الإصابات إلى 37,122,164 إصابة، وتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا فيها إلى 66,664,283، وبنسبة نمو بلغت 7%.
يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 334 مليون نسمة، لديها أيضا أكبر عدد من الوفيات عند 873،089، بزيادة 12 %.

وكانت الزيادة في الهند، الثانية عالميا من حيث عدد السكان بـ1.4 مليار نسمة، هي الأكبر في 8 أشهر وأقل من الرقم القياسي 401.078، والذي كان الأعلى في العالم.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بنسبة 129% في أسبوع لتصل إلى 476,198 إصابة، ممار رفع المجموع الإجمالي للإصابات في أكبر بلد في أميركا اللاتينة إلى 22,975,723.

وسجلت اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، يوم الأحد 25,658 حالة إصابة وهو رقم قياسي للإصابات بكورونا في البلد الآسيوي. وكان الرقم القياسي السابق 25,492 وسجل يوم 21 أغسطس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 8 أغسطس الماضي.

وشهدت معظم الدول الكبرى الأخرى ارتفاعات مفاجئة في وقت سابق، مثل فرنسا التي سجلت 368,149، وبريطانيا بنحو 218,724 وإيطاليا 220,532 إصابة وإسبانيا 161,688 إصابة، وأستراليا 153,968 إصابة، والأرجنتين 134,439 إصابة، وألمانيا 93,154 إصابة.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

دوليات

كورونا اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:23 | 2022-01-17 05:23
05:19 | 2022-01-17 05:19
05:17 | 2022-01-17 05:17
المزيد
اعلان
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.