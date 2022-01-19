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تحذير من أوبئة أسوأ من جائحة كورونا

كورونا اليوم

2022-01-19 | 13:00
تحذير من أوبئة أسوأ من جائحة كورونا
2,514 مشاهدة

حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غيتس من أوبئة قد تكون أسوأ بكثير من جائحة كورونا، داعيا الحكومات لرصد المليارات لمكافحة المرض العالمي المقبل.

وقال بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه "في حين أن "أوميكرون" و"دلتا" من فيروس كورونا بين أكثر المتحورات انتقالا على الإطلاق، فقد يضطر العالم لمواجهة أمراض تتسبب بمستويات أعلى بكثير من الوفيات والمرض الشديد".

وأضاف: "أولويات العالم غريبة، والأمر متروك لأصحاب الأعمال الخيرية وحكومات الدول الغنية لإصلاح التفاوت في توفر اللقاحات".

وتابع: "الكثير من الابتكارات للتحضير لوباء المستقبل قد تكون مفيدة أيضا في حل المشكلات الصحية العالمية الحالية، مثل ابتكار لقاح ضد فيروس نقص المناعة المكتسب والمزيد من اللقاحات الفعالة ضد السل والملاريا".
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