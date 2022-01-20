بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا حول العالم

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و564 ألفا و875 وفاة.وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 68.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 38.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 23.4 مليون حالة.ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ857 ألفا و768 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ622 ألفا و125 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 487 ألفًا و693 وفاة.