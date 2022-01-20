تحديد المناطق الأكثر إصابة بكورونا في العالم

وحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، فقد سجلت وسطيا 3 ملايين و95 ألفا و971 إصابة يومية في العالم في الأيام السبعة الأخيرة، في ارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بالأسبوع السابق.وتسبب انتشار المتحور أوميكرون الشديد العدوى في تسارع تفشي الوباء في الأسابيع الأخيرة، فالأرقام الحالية أكبر بـ440% من حصيلة 569 ألف إصابة يومية كانت تسجل بين 18 و24 تشرين الثاني 2021، يوم اكتُشف أوميكرون في جنوب أفريقيا وبوتسوانا.والأرقام الحالية أعلى بكثير من تلك التي كانت تسجّل في الموجات الوبائية السابقة في العالم، فقبل ظهور أوميكرون، بلغ متوسط حصيلة الإصابات اليومية القياسية 816 ألفا و840 بين 23 و29 نيسان 2021.والمناطق التي تشهد حاليّا أعلى نسب ارتفاع في أعداد الإصابات هي: آسيا (بمتوسط 385 ألفا و472 إصابة يومية في الأيام السبعة الأخيرة، بارتفاع بلغ 68% مقارنة بالأسبوع السابق)، والشرق الأوسط (89 ألفا و900 إصابة يومية، بارتفاع بنسبة 57%) ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (397 ألفا و98 إصابة يومية، بارتفاع بلغ 40%).ويسجّل عدد الوفيات في العالم حاليّا أيضا ارتفاعا (متوسط 7522 وفاة يومية في الأيام السبعة الأخيرة، وارتفاع بـ11% مقارنة بالأسبوع الماضي)، وهذا العدد هو للمرة الأولى أعلى من أعداد الوفيات المسجلة في أواخر تشرين الثاني في الفترة التي اكتُشف فيها المتحوّر أوميكرون (7343 وفاة يومية بين 18 و24 تشرين الثاني).و نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء بتجنب السفر إلى 22 دولة ومنطقة، منها إسرائيل وأستراليا ومصر وألبانيا والأرجنتين وأوروغواي، بسبب ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19″ فيها.ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدا"، وأبلغت الأميركيين أن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول التي تضم أيضا بنما وقطر وجزر البهاما والبحرين وبرمودا والجزر العذراء البريطانية وجزر تركس وكايكوس وسورينام وسانت لوسيا وبوليفيا.وإجمالا، تدرج المراكز الأميركية الآن ما يزيد قليلا على 100دولة ومنطقة في المستوى الرابع، كما رفعت إلى "المستوى الثالث: مرتفع" 20 دولة أخرى، منها: أوغندا والكويت وجامايكا وكوستاريكا وكوبا.وتوصي المراكز الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى تلك الوجهات.