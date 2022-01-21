صحة النجف تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا - عاجل

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز انه "تم اجراء 1419 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أنّ "الإصابات الجديدة بلغت 217 حالة إصابة جديدة، مقابل 14 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال اليوم".

وأوضح البيان، أنّ "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات التراكمي 91716

حالات الشفاء التراكمي 89739

الوفيات التراكمي 715

نسبة الشفاء التراكمي 97.8٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8٪