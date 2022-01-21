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الامم المتحدة تؤكد امكانية ظهور سلالات جديد اخطر من أوميكرون

كورونا اليوم

2022-01-21 | 11:09
الامم المتحدة تؤكد امكانية ظهور سلالات جديد اخطر من أوميكرون
المصدر:
وكالات
1,376 مشاهدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر".

وأضاف: "وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان، وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "أهمية مواصلة حملة التلقيح العالمية خاصة في ظل تأخر وتيرتها من سير تحقيق الأهداف التي تم تحديدها، وصرح: "أظهر العلم بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح".

وتابع: "حددت منظمة الصحة العالمية في تشرين الاول الماضي مهمة تلقيح 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 و70% بحلول أواسط هذا العام، لم نقترب حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح أن "توزيع اللقاحات يجري بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة، ولا بد من جعل التطعيم جماعيا".
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