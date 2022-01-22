بالأرقام.. إحصائية حديثة بإصابات كورونا واللقاحات عالمياً

وكشف مركز علوم وهندسة النظم التابع للجامعة في آخر تحديث اليوم السبت، أن الحصيلة الحالية على مستوى العالم بلغت 345 مليونا و813 ألفا و395 حالة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و583 ألفا و886 حالة وفاة.كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم إلى 9 مليارات و764 مليونا و354 ألفا و39 جرعة لقاح.