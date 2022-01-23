كورونا حول العالم.. إحصائية حديثة بالإصابات واللقاحات

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 348 مليونا و799 ألف حالة.وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين و591 ألف وفاة.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و788 مليون جرعة.