إجراءات وقائية جديدة في دولة خليجية

وأشارت سلطات إمارة أبو ظبي إلى أنه "على عكس المقيمين والمواطنين، لا يحتاج السائحون الذين تم تطعيمهم إلى إظهار دليل الحصول على جرعة معززة لدخول أبوظبي"، حيث دفعت الجائحة أبوظبي إلى وضع حدود صارمة مع دبي، مما أجبر جميع السائقين على التوقف لفترة لتلقي التطعيم والخضوع لاختبار فيروس كورونا على ما كان ذات يوم طريقا سريعا واسعا وفارغا قبل تفشي الفيروس.وتسببت المتطلبات المتغيرة باستمرار في بعض المتاعب للمسافرين، حيث ابتعد السائقون من دبي والذين لم يتلقوا جرعات معززة عن العاصمة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين لفتت الإمارة لاحقا إلى أن جميع المواطنين والمقيمين الذين يسعون للدخول يجب عليهم الآن إظهار دليل على الحصول على جرعة معززة ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل والحفاظ على "الوضع الأخضر" على التطبيق الصحي الحكومي.وأوضح موقع أبوظبي السياحي المحدث أن "القاعدة الجديدة لا تنطبق على الزوار الدوليين، الذين قد يدخلون المدينة إذا كانوا قد تلقوا كلتا الجرعتين"، فيما يجب على جميع الزوار، سواء كانوا مقيمين أو سائحين، تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا تم إجراؤه خلال الأسبوعين الماضيين للدخول إلى العاصمة وأماكنها العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والصالات الرياضية.