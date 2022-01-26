دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

وأشارت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تقديمها لحد الآن بلغ نحو 130 مليون جرعة.وأضافت: "تم تسجيل 11851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 6 ملايين و279 ألفا و410 إصابات مؤكدة".وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 697 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و88 ألفا و367 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.