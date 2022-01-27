دراسة: اعراض جلدية تظهر بعد جرعة لقاح "فايزر" المعززة

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "العلوم الجلدية العالمية" الأمريكية، أنه "تم الإبلاغ عن تلك الآثار الجانبية من قبل عدد من الأشخاص ممن تلقوا حقنة لقاح "فايزر"، الثالثة، وهي تشمل ظهور بثور وطفح جلدي فقاعي مملوء بالسوائل".وأضافت الدراسة التي أوردتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن "الباحثين اكتشفوا حالات من 7 مرضى مصابين بالطفح الفقاعي، 4 منهم أصيبوا بعد حوالي شهر من تلقيهم الحقنة المعزز، و3 أصيبوا بتفاقم الحالة بعد تلقيهم حقنة أولية".وذكرت الدراسة أن "حالتين من أصل 4 حالات مصابة بطفح جديد، كما لوحظ وجود إصابات بطفح بسيط بعد الجرعة الثانية من لقاح "فايزر"، وفي حالتين أخريين لوحظ وجود إصابات بطفح جلدي فقاعي شديد بعد تلقي الجرعة الثالثة من "فايزر".