هيئة الدواء الأوروبية توصي باستخدام عقار "فايزر" لعلاج كورونا

وقالت الهيئة إنها "توصي باستخدام عقار "باكسلوفويد" الذي تنتجه شركة "فايزر" لمساعدة المصابين بكوفيد-19 على تجنب المرض الأشد خطورة ودخول المستشفيات".وأوصت لجنة خبراء الهيئة "بالعقار للبالغين الذين لا يحتاجون لإمداد الأكسجين والأكثر عرضة للمرض الشديد".وأشارت إلى أن "قرارها مبني على مراجعة استخدام الدواء على أشخاص أصيب معظمهم بمتحور دلتا من فيروس كورونا، لكن يعتقد أنه سيكون أيضا فعالا في الحد من الارتفاع الراهن في معدلات العدوى المدفوعة بمتحور "أوميكرون" شديد الانتشار".كما يتوقع أيضا السماح باستخدام عقار آخر من إنتاج "ميرك" مضاد للفيروسات قريبا، لكن دواء "فايزر" من المؤكد سيكون الخيار المفضل بسبب آثاره الجانبية المحدودة وفعاليته القصوى كما تشير الدراسات، والتي تتضمن تقليلا بنسبة 90 بالمائة في نسب دخول المستشفيات والوفيات بين المرضى الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 الشديد.ويتوقع أن يكون عقارا "فايزر" و"ميرك" فعالين في مواجهة أوميكرون لأنهما يستهدفان المتحورات الأكثر خطورة.