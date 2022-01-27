عقار جديد لعلاج مصابي كورونا من المسنين

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الغفار بحسب قناة "دي.إم.سي." مساء الخميس إن عقار "مولنوبيرافير" يأخذ بالمستشفي تحت إشراف طبي، ويستخدم في بداية أعراض كورونا، ويحقن به المصاب ومهمته تحسين الجهاز المناعي والعقار موجود بالمستشفيات فقط.وأوضح أن دواء كورونا الذي يأخذ عن طريق الفم سيصل إلى مصر يوم 29 يناير الجاري، ويرجع سبب تأخر وصوله لسوء الأحوال الجوية.وأشار إلى أن التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت في الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة، مؤكدا أن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا.وأضاف أن كل ارتفاع في الإصابات يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات، لكن الموجة الحالية معدلات الإشغال فيها أقل جدا من الموجات السابقة، فيما ارتفاع أعداد الإصابات هذه المرة لا يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات.