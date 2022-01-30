دولة خليجية تجيز لقاحات كورونا للأطفال

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الموافقة تأتي تماشيا مع أحدث الدراسات المحلية والعالمية التي أظهرت سلامة وفعالية لقاح "فايزر-بيونتيك" لهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى الأدلة السريرية المتوفرة من عدة دول من مختلف أنحاء العالم، والتي بدأت بالفعل في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما".واشارت إلى أن "جرعة اللقاح ستكون بمقدار الثلث من تلك المستخدمة للفئات العمرية الأكبر سنا، ولا يرتبط تلقي هذه الجرعة إلا بأعراض جانبية طفيفة فقط".وأوضحت الصحة القطرية، "أن هذه الخطوة تعد مهمة للغاية لضمان حماية الأطفال من هذه الفئة العمرية من مخاطر عدوى كوفيد-19، حيث شهدت الموجة الحالية مع انتشار متحور "أوميكرون"، شديد العدوى، إصابة أعداد كبيرة من الأطفال، وتطلبت بعض الحالات منهم رعاية طبية مقارنة بالموجات السابقة من فيروس (كوفيد-19)".يشار إلى أنه في تشرين الثاني 2021، وافقت كل من الإمارات والسعودية والبحرين على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال، ضمن نفس الفئة العمرية.