"أوميكرون الابن".. اكتشاف متحور جديد في هذه الدولة

وقالت السلطات في بيان انه "تم الكشف المبكر للمتحوّر الفرعي يوم الجمعة، فيما أكدت متحدثة باسم وزارة الصحة الفدرالية أنه عثر على "عدد قليل جدا" من الحالات بين عينات الجهاز التنفسي المقدمة للاختبار"، مضيفة انها"ستستمر في المراقبة عن كثب".وأعلن مسؤولو الصحة في فيكتوريا، عن اكتشاف "عدد قليل من الحالات" حيث سجلت الولاية 12250 إصابة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة في الولاية 79836 حالة انخفاضا من 101605 حالة أبلغ عنها يوم الجمعة، وصرح قائد استجابة "كوفيد"، جيروين فايمار، للصحفيين بأن "أوميكرون الابن" لم يكن "متحورا جديدا"، لكنه حذر من أنه "لا يزال هناك أيام مبكرة لفهم كيفية تحركه بالضبط".واشارت السلطات الصحية الى انه "يأتي ظهور المتحوّر وسط ارتفاع في الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد" في البلاد، حيث توفي ما يقرب من 200 شخص بين الجمعة والسبت، ومن بين أكثر من 3600 حالة وفاة في أستراليا منذ بدء الوباء، جاء أكثر من 1000 حالة خلال الشهر الماضي - مع تسجيل 500 خلال الأسبوع الماضي وحده.ولم يُصنّف BA.2 حتى الآن كمتحور مثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اعتبرته متحورا قيد التحقيق.