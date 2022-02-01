ضوء أخضر لاستخدام لقاح "موديرنا" في هذه الدولة

وقالت جانيت وودكوك مفوضة "أف دي آيه" بالإنابة في بيان "يمكن للعامة أن يطمئنّوا إلى أنّ سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأيّ لقاح يعطى موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة".وأضافت أنّ "موافقة إدارة الغذاء والدواء على سبايكفاكس خطوة هامة لمكافحة جائحة كوفيد-19، وهو ثاني لقاح للوقاية من كوفيد يحظى بالموافقة الكاملة".والموافقة الكاملة والنهائية على لقاح موديرنا تنحصر بالبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.وكان لقاح فايزر حصل نهاية شهر آب على موافقة كاملة من قبل "أف دي آيه" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق.