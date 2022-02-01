الكشف عن طريقة تشخيص "أوميكرون" من خلال "نوع السعال"

وأضاف الطبيب في مقابلة متلفزة، أن "المرضى الذين يعانون من أوميكرون، تكون أعراضه عليهم أقل حدة، ونادرًا ما يصيب أوميكرون الرئتين".وأوضح: "يشكو العديد من الأشخاص المصابين بالأوميكرون من التهاب وألم في الحلق، مما يشير إلى وجود تشابه مع الإنفلونزا أو السارس، وهذا يعطي الأمل في أن يصبح COVID-19عاجلاً أم آجلاً عدوى فيروسية تنفسية شائعة، حالها كحال الأنفلونزا من ناحية الخطورة".وتابع بالمان: "هذا يعني أن السعال يمكن أن يكون بلعوميا وليس رئويًا"، مضيفًا أنه "لا يوجد فيروس واحد مهتم بقتلنا ووقف التكاثر".ويظل التطعيم هو الطريقة الأكثر موثوقية للحماية، حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 79.2 مليون روسي بشكل كامل بجرعتين، ويقدر مستوى مناعة القطيع بنسبة 64.4%.وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور"أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.