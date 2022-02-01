حصيلة إصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 35 الفا و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و408 آلاف و244 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1740 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 1703 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و110 آلاف و615 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 50 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و504 حالات وفاة.