دولة أوروبية تتخلص من قيود كورونا

قررت النرويج، الأربعاء، التخلص من قيود فايروس كورونا.

‏وجاء هذا القرار بعد ساعات من قرار الدنمارك التخلص من قيود كورونا.

وتخلصت ‏النرويج من معظم القيود المفروضة في البلاد لتعود الحياة لطبيعتها رغم الارتفاع الكبير في عدد الحالات المصابة.