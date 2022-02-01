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دولة أوروبية تتخلص من قيود كورونا
كورونا اليوم
2022-02-01 | 17:25
2,351 مشاهدة
قررت النرويج، الأربعاء، التخلص من قيود فايروس كورونا.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من قرار الدنمارك التخلص من قيود كورونا.
وتخلصت النرويج من معظم القيود المفروضة في البلاد لتعود الحياة لطبيعتها رغم الارتفاع الكبير في عدد الحالات المصابة.
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