الصحة العالمية: اوروبا تدخل فترة هدوء طويلة مع كورونا

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحفيين: "يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها "هدنة" قد تجلب لنا سلامًا دائمًا".وأضاف، ان "هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة".وأكد أن "الجائحة لم تنتهِ لكننا في وضع فريد"، يمكننا فيه استعادة "القدرة على السيطرة وعلينا ألّا نفوّت هذه الفرصة".وأشار إلى أن "أوروبا ستكون أيضًا في وضع أفضل لمواجهة أي تفشٍ جديد للمرض "حتى مع متحوّرة أكثر ضراوة" من أوميكرون".واوضح كلوغه: "أعتقد أنه من الممكن الاستجابة للمتحوّرات الجديدة التي ستظهر حتمًا، بدون فرض نوع التدابير المُعيقة التي كنا بحاجة إليها من قبل".إلا أنه حذّر من أن "حالة التفاؤل هذه لن تستمرّ إلا إذا واصلت الدول حملات التطعيم والمراقبة المكثفة لاكتشاف المتحوّرات الجديدة".