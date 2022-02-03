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"الجرعات المعززة".. تقرير يرصد مدى الحاجة أخرى جديدة

كورونا اليوم

2022-02-03 | 12:18
"الجرعات المعززة".. تقرير يرصد مدى الحاجة أخرى جديدة
1,407 مشاهدة

مع ظهور متغير أوميكرون، حذر الخبراء من انخفاض فعالية لقاحات كورونا، فيُعتقد أن الجرعتين القياسيتين لا توفران حماية كافية ضد المتغير شديد التحور، ما أدى إلى مخاوف كبيرة.

في ضوء هذه النتائج، قدم العلماء فكرة "تعديل" اللقاحات أو تطوير جرعة جديدة خاصة بأوميكرون، والتي ستثبت فعاليتها ضد السلالة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد أن معززات اللقاح كانت فعالة في توفير الحماية ضد المتغير شديد العدوى، وفقا لتقرير اموقع timesofindia.

ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من استراتيجية التطعيم القائمة على الجرعات المنشطة المتكررة من تركيبة اللقاح الأصلية من غير المرجح أن تكون مناسبة أو مستدامة.

ويقال إن الجرعات المعززة لفيروس كورونا تزيد من الحماية المناعية التي توفرها جرعتان من لقاح كورونا بينما يعتقد الخبراء أن المناعة التي يسببها اللقاح قد تتضاءل بمرور الوقت، فإن إعطاء جرعات إضافية يمكن أن يؤدي إلى استجابات مناعية أكثر فعالية، مع زيادة عدد الأجسام المضادة في الجسم.

ومع ظهور متغيرات كورونا الجديدة، ازداد الطلب على الجرعات المعززة، نظرا لأن العدوى الاختراقية أصبحت أكثر انتشارا وأن التطعيم الكامل لا يزال معرضا للخطر، فإن جرعة ثالثة من لقاح كورونا لن تؤدي إلا إلى زيادة المناعة، وفقا للخبراء.

ونظرا للمتغيرات الجديدة الناشئة التي يُقال إنها تقلل من فعالية اللقاح وتقلل من مناعة اللقاح، أصبحت العدوى الخارقة أكثر انتشارا، ووفقا للخبراء، قد تساعد الجرعات المعززة في إعادة تعريض الجهاز المناعي للمستضد المناعي، والذي ربما فقدت ذاكرته (بعد الجرعة السابقة) على مدى فترة من الزمن.

في حين أن كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة موجودة مسبقا والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لا يزالون عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات صحية، يعتقد الخبراء أنه يجب إعطاء الأولوية لهذه الفئات الضعيفة من الأشخاص للحصول على جرعات معززة.

وبدأ الكثيرون في التساؤل عما إذا كانت الجرعات المعززة ستصبح أمرا عاديا، لا تزال الأبحاث والمناقشات حول نفس الموضوع مستمرة ويتناقش الخبراء فيما إذا كان اللقاح الثالث المعزز سيكون كافياً لحماية الناس من المتغيرات الناشئة، أم أننا سنحتاج إلى جرعات متكررة من لقاحات كورونا.

على الرغم من أن الجرعات المعززة أثبتت فعاليتها إلى حد ما، لا سيما في مواجهة متغير أوميكرون، سواء أكانت الجرعات الرابعة أو الجرعات المعززة المتكررة توفر حماية متزايدة ضد المتغيرات الجديدة أم لا.

في دراسة حديثة، وجد أن جرعة رابعة من لقاح كورونا قد توفر حماية محدودة فقط ضد العدوى من متغير أوميكرون وفقا للتقارير، قال البروفيسور جيلي ريجيف يوشاي، مدير وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي والباحث الرئيسي في الدراسة الإسرائيلية، إنه بينما زادت الجرعة الرابعة من الأجسام المضادة التي تحمي من فيروس كورونا مقارنةً بثلاث جرعات، فإنها "ليست جيدة" يكفي للحماية الكاملة من عدوى أوميكرون.

بالإضافة إلى ذلك، يظل موقف منظمة الصحة العالمية بشأن اللقاحات المعززة كما كان من قبل، في السابق، كانت وكالة الصحة العالمية قد قالت "يجب إعطاء الأولوية لسلسلة التطعيم الأولية على التطعيم المعزز."

تقول المنظمة الصحية إن تقديم جرعات معززة لنسبة كبيرة من السكان في حالة عدم تلقي الكثير منهم حتى للجرعة الأولى، يقوض مبدأ العدالة الوطنية والعالمية، ويضيف كذلك بالقول: إن "إعطاء الأولوية للجرعات المنشطة على السرعة والاتساع في تغطية الجرعات الأولية قد يضر أيضًا بآفاق التخفيف العالمي للوباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للناس على مستوى العالم".

بينما بدأت العديد من البلدان الإدارة المعززة، فإنها تعارض بشدة إدخال جرعات متكررة من معززات كورونا وتقول إنه ليس نهجا "مستداما".

في ضوء متغير أوميكرون شديد العدوى، ظهر العديد من الخبراء في المقدمة وأعربوا عن مخاوفهم، واقترح البعض "التغيير والتبديل" أو تحديث لقاحات كوفيد الحالية، بينما أعلن ممثلو شركات الأدوية مثل موديرنا وفايزر، عن خططهم لتطوير لقاح خاص بأوميكرون.

ولكن في حين أن لقاحا محددا قد يبدو كحل قابل للتطبيق الآن، بحلول الوقت الذي يتم إطلاقه فيه، فسنظل في حاجة ماسة إليه، نظرا لأن معدلات الإصابة بأوميكرون تتراجع يومًا بعد يوم.

مع استمرار ظهور المتغيرات المختلفة، قد يصبح من المستحيل مواكبة ذلك وبحلول الوقت الذي يصبح اللقاح جاهزا، قد لا يكون ضروريا أو مطلوبا.
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