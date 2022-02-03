قبل وبعد استهدافه.. البنتاغون ينشر صورتين لمنزل "زعيم داعش"

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش في سوريا.
ونشر البنتاغون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022".
ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية.
وأضاف البنتاغون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.
وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" بعملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.
يذكر أن "داعش" أعلن تعيين عبد الله قرداش تحت الاسم الحركي "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" في غضون أسبوع تقريباً من مقتل البغدادي عام 2019.