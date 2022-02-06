عالم فيروسات: نسب الإصابة بكورونا ستنخفض ولكن؟

وقال الباحث: "لا يقتصر الأمر على وجود عدد غير قليل من الأشخاص المحصنين في العالم، بل تم إنتاج عدد كبير من اللقاحات، وقد أصيب كثير من الناس بالمرض. نتيجة لذلك فإن التوقعات بشأن الفيروس سيئة، سوف ينخفض ولكنه لن يختفي".وأضاف: "سيبقى الفيروس التاجي. سنواصل التحصين، لكن لن تكون هناك جائحة. ستكون هناك حياة طبيعية، لكن يبدو أنه سيتعين علينا التعامل مع هذا الفيروس لفترة طويلة وباستمرار".