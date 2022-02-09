تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل كورونا.. هذا مستوى العراق

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تحديثًا للقائمة التي توضّح تقييمها لمستويات خطر فيروس كورونا "كوفيد-19".
ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها 4 مستويات، ويشكّل المستوى الرابع الأعلى خطورة، ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.
ويتضمن المستوى الرابع 14 وجهة عربية من ضمنها البحرين، ومصر، والعراق، والسعودية، والإمارات.
ويشتمل المستوى الثالث على 4 وجهات، وهي جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والمغرب.
ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجراف أدناه: