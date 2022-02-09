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علماء هنود يطورون لقاحاً ضد جميع أنواع فيروس كورونا

كورونا اليوم

2022-02-09 | 12:52
علماء هنود يطورون لقاحاً ضد جميع أنواع فيروس كورونا
527 مشاهدة

طور العلماء الهنود لقاحاً جديداً يمكن أن يكون فعالاً ضد جميع أنواع فيروس كورونا الذي تسبب في ظهور الوباء مرة واحدة في القرن قبل عامين.

وقالت السفارة الهندية في بغداد خلال بيان إن "المتغيرات الجديدة من فيروس SARS-COV-2 التي تسبب موجات جديدة من المرض شديد العدوى، دفعت العلماء الهنود كل من هم الدكتور أبهيجيان شودري وسوبرابهات موخيرجي من جامعة كازي نازرول وبارث سارثي سين جوبتا وساروج كومار باندا وملايو كومار رانا من الهند بتطوير لقاح جديد، وقام معهد تعليم العلوم والبحوث (IISER) في بوبانيشوار بتصميم لقاح ببتيد يزعم أنه يمكن أن يحمي من أي متغيرات مستقبلية لفيروس كورونا".
 
وأضافت "تم قبول بحثهم للنشر في مجلة السوائل الجزيئية المخصصة للجوانب الأساسية للبنية والتفاعلات والعمليات الديناميكية في السوائل البسيطة والجزيئية والمعقدة".
 
ونقل البيان عن فريق البحث قوله "في هذه الدراسة استخدمنا مناهج معلوماتية مناعية لتصميم AbhiSCoVac - وهو ببتيد خيمري متعدد الأهداف ومتعدد الأهداف والذي سيكون قادراً على توليد مناعة وقائية ضد جميع أفراد عائلةhCoV-229E ، hCoV- الستة. HKU1 و hCoV-OC43 و SARS-CoV و MERS-CoV بالإضافة إلى SARS-CoV-2".
 
وأضاف الفريق "تم العثور على اللقاح المصمم ليكون مستقراً للغاية ومستضدياً ومولياً للمناعة، هذا اللقاح فريد من نوعه. لم يتم تصميم لقاح آخر في العالم للتعامل مع جميع فيروسات عائلة Coronaviridae في وقت واحد"، مشيراً الى أنهم "طوروا هذا اللقاح باستخدام طرق حسابية وستشمل المرحلة التالية إنتاج اللقاح الذي سيتبعه الاختبار".
 
وأكد أن "الباحثين قد حددوا أولاً مناطق محمية مختلفة في بروتين سبايك لستة فيروسات مختلفة تخضع لطفرات قليلة جدًا وبالتالي تتغير قليلاً في سياق الوباء"، وقال أيضاً إن "هذه المناطق من البروتين التي تم تحديدها هي مناعة عالية مما يعني أنها يمكن أن تنتج مستويات عالية من الذاكرة المناعية في الجسم اللازمة للحماية من الفيروسات".
 
وقال الدكتور شودري "على عكس اللقاحات الأخرى تم تحديد هذه اللقاحات بعد أن أظهرت قوة ارتباط عالية ببروتين يسمى TLR4 - وهو نفس البروتين المسؤول عن اكتشاف فيروسات SARS-COV-2 في الجسم وبدء الاستجابات المناعية"، مضيفاً "كما قمنا بمحاكاة حقن اللقاح في مرضى افتراضيين ووجدنا أن هذا اللقاح قادر للغاية على حماية المتلقي من الفيروسات".
 
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