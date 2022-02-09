بينها ثلاث دول الأعلى.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و763 ألفاً و154 وفاة.وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 26.7 مليون حالة.ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ908 آلاف و820 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ634 ألفاً و118 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 504 آلاف و62 وفاة.