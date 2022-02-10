صحة الكرخ: 16 متحوراً لكورونا

كشفت دائرة صحة الكرخ، عن وجود 16 متحوراً لفيروس كورونا يُصيب الأشخاص، قسم منها ذات تأثيرات خفيفة وأخرى قوية تعتمد على نسب المناعة، بينما أعلنت تجاوز أعداد الملقحين أكثر من مليونين حتى الآن بأنواع الجرعات.

وقال اختصاص مجال الوبائيات في دائرة صحة الكرخ منير طالب سلمان، للصحيفة الرسمية إنَّ "هناك 16 متحوراً للوباء يصيب الأشخاص، لكن مدى مناعتهم وحالاتهم المرضية تختلف من شخص لآخر، فهناك متحور يسبب أعراضاً خفيفة وآخر يكون تأثيره أشد"، مشدداً على "الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح". وأضاف أنَّ "الدائرة اهتمت بزيادة الفحوصات المختبرية التي وصلت إلى الآلاف يومياً واتباع التعليمات الصحيحة لكشف حالات الإصابة، إذ شهدت مدينة الكاظمية على سبيل المثال إجراء 180 ألف مسحة في قطاع واحد من مجموع 10 قطاعات بسبب كثافتها السكانية".

