Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق أمريكي جديد بعد مكالمة بايدن وبوتين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لقاح كورونا المعزز.. دراستان تكشفان تفاصيل جديدة

كورونا اليوم

2022-02-12 | 13:11
لقاح كورونا المعزز.. دراستان تكشفان تفاصيل جديدة
2,040 مشاهدة

كشفت دراستان جديدتان نشرتهما المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض "CDC" أن فاعلية لقاحات كورونا المعززة قد تتضاءل بعد أربعة أشهر لكنها لا تزال توفر الحماية ضد أعراض كورونا الشديدة، بحسب ما نشر موقع " CNN".

وقال الباحثون أن الجرعات المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا آمنة، وتوفر مستويات عالية من الحماية ضد كورونا الشديدة على الرغم من أن هذه الحماية يمكن أن تتضاءل بمرور الوقت.

وأشارت الدراسة إلى أن دليل الحماية المتضائلة "يعزز أهمية مزيد من النظر في الجرعات الإضافية للحفاظ على الحماية أو تحسينها" ضد زيارات المستشفيات وزيارات المستشفى المرتبطة بكورونا".

وفحصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فعالية اللقاح ضد حالات دخول المستشفى وقسم الطوارئ وزيارات الرعاية العاجلة بين البالغين في الولايات المتحدة الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين أو تلقوا جرعة ثالثة من لقاح كمعزز.

وتضمنت البيانات 241204 زيارة لقسم الطوارئ أو رعاية عاجلة و93408 حالة دخول في المستشفيات في 10 ولايات بين 26 أغسطس و 22 يناير.

وأظهرت البيانات أن فعالية اللقاح ضد زيارات قسم الطوارئ ودخول المستشفى كانت أعلى بعد الجرعة الثالثة منها بعد الجرعة الثانية ولكنها تضاءلت مع مرور الوقت.

ومع وجود متغير أوميكرون السائد في الولايات المتحدة كانت فعالية اللقاح 87 ٪ ضد دخول الطوارئ بالمستشفيات أو زيارات الرعاية العاجلة و91 ٪ ضد دخول المستشفى في الشهرين التاليين للجرعة الثالثة. وأظهرت البيانات تراجع إلى 66٪ و78٪ على التوالي بحلول الشهر الرابع.

ووجدت الدراسة أنه بعد جرعتين فقط من اللقاح، عندما كان متغير أوميكرون هو السائد، انخفضت فعالية اللقاح ضد دخول المستشفى من 71٪ في الشهرين بعد التطعيم إلى 54٪ خلال خمسة أشهر على الأقل.

وأظهرت البيانات أيضا انخفاض فعالية اللقاح بينما كان متغير دلتا هو السائد.

من بين المستفيدين من ثلاث جرعات خلال الوقت الذي كانت فيه دلتا سائدة، انخفضت فعالية اللقاح ضد حالات دخول المستشفى المرتبطة بكورونا من 96 ٪ في غضون شهرين من التطعيم إلى 76 ٪ بعد أشهر على الأقل.

ومع ذلك لاحظ الباحثون أن التقدير الأخير قد يكون غير دقيق بسبب قلة البيانات المتاحة عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لمدة أربعة أشهر على الأقل بعد جرعة ثالثة خلال الوقت الذي كانت فيه دلتا هي السائدة.

وتؤكد هذه النتائج على أهمية تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

حللت دراسة أخرى لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بيانات السلامة الخاصة بالجرعات المعززة للقاح كورونا التي تم الإبلاغ عنها إلى نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة للقاح التابعة للحكومة الفيدرالية بين شهري سبتمبر وفبراير بين 721562 بالغا تلقوا جرعات معززة.

ووجدت الدراسة أن الجرعات المنشطة من لقاحات فيروس كورونا تظل آمنة، وأن أولئك الذين تلقوا نفس النوع من اللقاح في جميع لقاحاتهم يميلون إلى أن يكون لديهم تفاعلات أقل بعد الجرعة المنشطة مقارنة بالجرعة الثانية.
 
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

دوليات

كورونا اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:00 | 2022-02-12 15:00
14:28 | 2022-02-12 14:28
14:09 | 2022-02-12 14:09
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.