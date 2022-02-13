بالأرقام.. حصيلة إصابات كورونا في العالم

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بـ79 مليونا و293 ألفا و924 حالة، تليها الهند بـ42 مليونا و631 ألفا و421 إصابة، فالبرازيل بـ27 مليونا و425 ألفا و743 إصابة، وفقا لموقع "وورلد ميتر" (Worldometer) المتخصص في رصد كل الإحصاءات المتعلقة بالوباء.وقد أودت جائحة كوفيد-19 رسميا بأكثر من 5 ملايين و799 ألفا و910 أشخاص في العالم منذ نهاية كانون الأول 2019، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 3، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.