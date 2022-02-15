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بيانات مجمعة.. هذا ما وصلت إليه حصيلة ضحايا كورونا
كورونا اليوم
2022-02-15 | 11:28
391 مشاهدة
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 413 مليونا و501 ألف حتى اليوم الثلاثاء.
وتجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.2 مليارات جرعة.
كما ارتفع إجمالي الوفيات بفايروس كووؤنا إلى 5 ملايين و826 ألف وفاة.
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