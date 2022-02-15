حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 25 ألفا و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و860 ألفا و255 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2768 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3489 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و351 ألفا و542 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 167 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 134 ألفا و53 حالة وفاة.