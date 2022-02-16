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عامل يدل على الإصابة بـ"أوميكرون".. تسمعه بأذنيك!

كورونا اليوم

2022-02-16 | 03:24
عامل يدل على الإصابة بـ"أوميكرون".. تسمعه بأذنيك!
255 مشاهدة

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هناك علامة محددة تظهر على مرضى "أوميكرون"، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم.

وأضافت الصحيفة أن هذه العلامة تتجلى في الصوت الخشن أو الأجش.
ولفتت إلى أن المصاب والمحيطين به يمكن أن يسمعوا هذه الإشارة، وتكون بالتالي إنذارا مبكرا على الإصابة بـ"أوميكرون".

ويرتبط الاعتلال في الصوت بالتهاب الحلق، الذي يعد أبرز أعراض المتحور الجديد حتى الآن.

وهذا يعني أن على الشخص أن يفكر في إجراء الفحص عندها، لأن لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر أعراض "كوفيد- 19" شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، مما يحتم إجراء فحص الفيروس.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يشرف على تطبيق خاص بتتبع أعراض كورونا إن البريطانيين يسجلون في التطبيق أن الحلق أبرز عارض يدل على إصابتهم بأوميكرون.

وأضاف : "التهاب الحلق هو حقا علامة رئيسية على أوميكرون".

وقال إن كثيرا من المرضى يتحدثون عن ألم كبير في الحلق، بصورة تفوق ما حدث معهم في نزلات البرد الأخرى.

ولا يزال "أوميكرون" يكشف يوما بعد يوم عن أعراض كثيرة، تتجاوز سيلان الأنف والتهاب الحلق، وبعضها يظهر على الجلد.

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