احتجاجات ضد "التطعيم الإجباري" في هذه الدولة

وراقبت الشرطة المتظاهرين وهم يرفعون بشكل سلمي لافتات تطالب بإنهاء التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا.وبدأ الاحتجاج ضد تفويضات لقاح كورونا قبل أسبوعين تقريباً، عندما توجهت قافلة من الشاحنات والسيارات إلى ويلينغتون.ومحاكاة لاحتجاجات "قافلة الحرية" التي تجري في كندا، قام المتظاهرون بإغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان.وخلال احتجاج آخر مؤخراً، استخدمت الشرطة النيوزيلندية الموسيقى، في محاولة لزعزعة وتفريق المتظاهرين المناهضين للتطعيم خارج البرلمان.