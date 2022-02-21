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بينها فحص "PCR".. دول عدة تخفف قيود كورونا

كورونا اليوم

2022-02-21 | 15:00
بينها فحص "PCR".. دول عدة تخفف قيود كورونا
2,581 مشاهدة

أعلنت دول عدة بينها عربية، تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون من المتوقع أن يعلن رفع جميع القيود المفروضة لمواجهة تفشى فيروس كورونا (كوفيدــ 19) المتبقية فى إنجلترا خلال الأسبوع الجارى رغم مخاوف العلماء وخبراء الصحة وحزب العمال البريطاني من تلك الخطوة التي يتم اعتبارها سابقة لأوانها.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، أنه بذلك القرار سيتم إلغاء الطلب القانوني لدى الأشخاص الحاملين للفيروس بالعزل لمدة شهر عن الموعد المخطط له كما سيتم إلغاء اختبارات (PCR) المجاني لكبح جماح الانفاق العام ومحاولة استعادة ثقة الناس بأن الحياة يمكن أن تعود إلى طبيعتها.
 
كما أعادت أستراليا من جهتها، فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين، بعد حوالي عامين على فرض بعضا من أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحافي الاحد "انتهى الانتظار".

وقال للراغبين بزيارة الجزيرة القارة "احزموا حقائبكم" مضيفا "لا تنسوا إحضار أموالكم معكم، فهناك الكثير من الأماكن لإنفاقها".

وحطت أول رحلة دولية إلى مطار سيدني آتية من لوس أنجليس اليوم الاثنين، تلتها رحلات من طوكيو وفانكوفر وسنغافورة.

من جانب آخر، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، إنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم ضد كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون وذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة.
 
وكانت ست دول عربية أعلنت، تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
 
ففي الكويت أعلن مجلس الوزراء الإثنين، "رفع أغلب القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، حيث قرر السماح لغير المحصنين بالسفر، وعودة وسائل النقل العام إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية" وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".

وأضافت أن المجلس قرر كذلك "السماح بدخول الجميع محصنين وغير محصنين إلى المجمعات التجارية، والسماح بعقد المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك إعادة رص الصفوف في المساجد، وحضور الطلبة ممن تقل أعمارهم عن 16 عامًا من دون فحص (PCR) الأسبوعي وعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 آذار المقبل".
 
وفي تونس، أعلنت الحكومة وفق بيانات رسمية "رفع حظر تجوال جزئي مفروض منذ 12 يناير الماضي، واستئناف صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ 14 من الشهر الماضي".

وقررت تونس "إعفاء القادمين إليها الذين تلقوا التطعيم وتجاوزت أعمارهم 18 عاما، من إجراء التحاليل المخبرية بدءا من الثلاثاء، بشرط وجود شهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح".

كما أعلنت لجنة مكافحة كورونا في سلطنة عمان (رسمية) "تخفيف قيود كورونا، والسماح بإقامة صلاة الجمعة بسعة استيعابية 50 بالمئة بعد قرار عدم إقامتها في 21 يناير الماضي".

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في الإمارات "إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول الثلاثاء".

وفي قطر قررت السلطات "عودة اليوم المدرسي إلى التوقيت الاعتيادي الذي كان مطبقاً قبل جائحة كورونا بجميع المراحل التعليمية اعتبار من 20 فبراير الجاري".
 
يشار الى أن إحصاء لوكالة "رويترز" اظهر أن أكثر من 421.72 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و251057.

 
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