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ناد كروي يمنع لاعبيه "المطعمين" من اللعب

كورونا اليوم

2022-02-23 | 12:35
ناد كروي يمنع لاعبيه "المطعمين" من اللعب
1,968 مشاهدة

أصدر مالك نادي "ستيوا بوخارست" الروماني، قرارا بمنع لاعبيه الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من اللعب، مدعيا أن اللقاح يجعلهم "ضعفاء".

وكان جيجي بيكالي، النائب الروماني السابق وعضو البرلمان الأوروبي، قد حصل على حصة مسيطرة في "ستيوا بوخارست"، الفائز بكأس أوروبا سنة 1986.

وأعرب بيكالي عن اعتقاده بأن اللاعبين الذين تم تلقيحهم "لا يملكون القوة"، قائلا إن لاعبي الناديين المنافسين، "سي إف آر كلوج" و"رابيد بوخاريست"، "يكافحان لأن معظم لاعبيهم يتم تطعيمهم".

وقال بيكالي للصحفي الروماني إيمانويل روسو: "سوف تضحك، لكن قد أكون على صواب. أولئك الذين تم تطعيمهم يفقدون قوتهم. هذا شيء علمي".

وتابع: "ألم تشاهد الأمر في سي إف آر ومع رابيد؟.. بدا أن اللاعبين أغمي عليهم. ناموا على الأرض. كل الملقحين يفقدون قوتهم!".

واستطرد: "أرى أيضا أن اللاعبين الملقحين بفريقي يعانون. لا يؤثر اللقاح على البعض، لكنه يؤثر على أولئك الأكبر سنا"، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

يذكر أنه تم تطعيم حوالي 40 بالمئة من سكان رومانيا بشكل كامل، ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية للمعلومات المتعلقة باللقاحات في رومانيا على فيسبوك، منشورا يؤكد أنه "لا توجد دراسات تدعم مزاعم بيكالي".

وأضافت: "لا يفقد لاعبو كرة القدم الملقحين قوتهم بعد التطعيم ضد كوفيد-19!".

وتابعت: "التطعيم ضد COVID-19 لا يؤثر على أداء لاعبي كرة القدم. بل على العكس، هناك دراسات كافية تظهر أن الإصابة بعدوى كورونا، تترك آثارا طويلة المدى، ويمكن أن تؤثر على أداء الرياضيين".

واختتمت قائلة: "خلاصة القول بسيطة: يجب البقاء بصحة جيدة والاستمتاع بكرة القدم والنظر إلى أولئك الذين يثقون بالعلوم والطب. يرجى أن تثقف نفسك فقط من مصادر رسمية موثوقة".
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